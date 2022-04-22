27 اصابة خلال اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك

أصيب 27 مواطناً فلسطينيا، صباح اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك واعتدائها على المعتكفين فيه.

وقال الهلال الاحمر القدس إن “27 مواطناً أصيب بينهم اصابتان خطيرتان الى متوسطة خلال مواجهات داخل المسجد الاقصى في مدينة القدس المحتلة، موضحاً أنه تم نقل 11 اصابة للمستشفى لتلقي العلاج، وانه تم تقديم الإسعاف الأولي للمصابين ونقلهم للمستشفى”.

وأفادت مصادر مقدسية أن “قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى، بعد فجر اليوم، واطلقت الرصاص المطاطي بكثافة صوب المعتكفين .

واوضحت المصادر، أن أحد المسعفين اصيب أثناء قمع قوات الاحتلال للأهالي في المسجد الأقصى المبارك.

كما أصيب خلال المواجهات، المصور الصحافي على ياسين برصاص معدني مغلف بالمطاط بالحنجرة.

وكانت اندلعت مواجهات عنيفة بين المعتكفين في المسجد الأقصى وقوات الاحتلال المدججة بمختلف انواع الاسلحة.

واعتلى عدد من قناصة الاحتلال الأسطح المجاورة لباحات المسجد الاقصى ويقومون بإطلاق النار بشكل مباشر باتجاه المعتكفين.

المصدر: فلسطين اليوم