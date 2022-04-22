سيول تؤكد تبادل الرسائل بين زعيمي الكوريتين

أكد المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية تبادل الرسائل بين الزعيمين الكوريين الجنوبي مون جيه-إن، والشمالي كيم جونغ-أون عقب إعلان بيونغ يانغ عن تبادل للرسائل بين الجانبين.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي بارك كيونغ-مي، إنها “تخطط للكشف عما يتعلق بهذا الشأن في وقت لاحق”.

وأعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في وقت سابق، أن “الزعيم كيم تلقى رسالة خطية من الرئيس مون الأربعاء، وبعث برسالة إلى مون الخميس”.

وأفادت بأن “مون أشار في رسالته إلى الجهود المبذولة لزعيمي الكوريتين للسلام في شبه الجزيرة الكورية والتعاون بين الكوريتين في ظل الأوضاع الصعبة”، معبرا عن نيته في “دعمه لجعل الإعلانات المشتركة بين الكوريتين أساسا لإعادة التوحيد حتى بعد تقاعده”.

من جهته، أعرب كيم عن “تقديره لما فعله الرئيس مون من أجل قضية الأمة العظيمة حتى اللحظة الأخيرة من ولايته”.

ومن المقرر أن تنتهي فترة ولاية مون البالغة 5 سنوات يوم 9 أيار/مايو المقبل.

المصدر: وكالات