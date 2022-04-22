أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 22-04-2022

الأخبار

السعودية: المأزق الكبير

تنحية الحاكم «مسألة وقت» وجهود لضمان عدم توقيفه

إنذار قضائي أوروبي للمصارف: سلّموا حسابات سلامة… أو نداهمكم!

هكذا تستنفر سفارة عوكر أذرعها في الانتخابات اللبنانية

معركة عائلية على المقعد السني في عاصمة الإقليم

النهار

معركة “مشاريع الصندوق” تحتدم قبل الإنتخابات

بايدن يشكك بسقوط ماريوبول ويقدم مساعدة إضافية لأوكرانيا

صدامات في القدس وغارات على غزة… اتصالات أميركية وإجتماع عربي في الأردن

اللواء

واشنطن تنفض يدها من الكهرباء.. والبنك الدولي يبحث عن الجدوى السياسية!

برّي يُعيد «الكابيتال كونترول» إلى اللجان الثلاثاء.. وعطاءات مالية للجمعيات

هل يُنقذ ميقاتي دار الأيتام الإسلامية؟

الديار

“إسرائيل” تخشى المفاجآت على الجبهة اللبنانية: نصرالله عاقل ولكن لا نتوقع قراراته

باسيل ملتزم الهدنة مع بري ويدخل حرب «المغتربين»: «عين» جعجع على مقعد البترون

الاتفاق المبدئي مع «الصندوق» مهدد وميقاتي «مستعجل».. الكهرباء في إجازة حتى الأحد !

الجمهورية

سباق بين الانتخابات وخطة التعافي

اليوم علّق على خشبة

جعجع الجيولوجي

البناء

إيران تنذر «إسرائيل»… وعبد اللهيان بعد لقاء المقداد: لم نبتعد في فيينا عن فرص التفاهم

جمعة مقدسيّة حاسمة: تل أبيب لا تستبعد حرباً مع غزة… والمقاومة في حال جهوزيّة

الحكومة لتعويم الكابيتال كونترول بوعود حول الخطة لتثبيت اللجنة الحكوميّة وكف يد القضاء

المصدر: صحف