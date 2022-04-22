العراق: القوات الأمنية تحبط هجوما لداعش الإرهابي على قرية جراد التابعة لناحية جلولاء في ديالى (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 22 2022 - 01:02

العراق: القوات الأمنية تحبط هجوما لداعش الإرهابي على قرية جراد التابعة لناحية جلولاء في ديالى (وكالة يونيوز)

منذ 39 mins 22 April، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة