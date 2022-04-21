هنية بحث هاتفيا مع لافروف الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة

بحث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الخميس هاتفيا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التطورات الميدانية في القدس المحتلة وقطاع غزة، والجهود السياسية المبذولة في هذا الإطار لوقف الانتهاكات الاسرائيلية بحق المسجد الأقصى.

وعبر هنية عن “تقديره للموقف الروسي الداعم للحق الفلسطيني والرافض للخطوات الصهيونية الجارية في المسجد الأقصى الذي أصدرته وزارة الخارجية الروسية”، وأشار إلى “الدور المحوري لروسيا في المنطقة والعلاقة المهمة معها”.

وأشار هنية إلى “ما جرى من أحداث في مخيم جنين في الضفة الغربية، حيث تم اقتحامه وإطلاق الرصاص والقتل العمد للعديد من الشبان الفلسطينيين، وفرض الحصار على المخيم، واقتحام مدن الضفة وقراها، واستهداف الشعب الفلسطيني داخل 48، وقيام الاحتلال بقصف المناطق السكنية في قطاع غزة، مؤكدا تناقض كل ما يمارسه الاحتلال مع الأعراف والقوانين الدولية”، ودعا إلى “دور روسي مركزي في كبح جماح هذا العدوان وعدم السماح للاحتلال بتغيير الطابع التاريخي والديني للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس”.

من جهته، أكد لافروف تقديره “للشعب الفلسطيني وقضيته”، وقال “موقفنا ثابت تجاه القضية، فنحن كنا دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني في حق تقرير المصير وحقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”، ونوه “بموقف الحركة من رفضها للهيمنة الأمريكية”، واكد “الحرص على تطوير العلاقة الثنائية”، واستنكر “استخدام الاحتلال القوة المفرطة تجاه المدنيين وسقوط الضحايا من القتلى والجرحى”، ودعا إلى “تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وأشار الى “استعداد روسيا لبذل كل جهد في هذا الإطار”.

المصدر: فلسطين اليوم