لجنة الأسير سكاف: للتضامن مع الأسرى ورفع الصوت عاليا تجاه قضيتهم

حيت لجنة عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف في بيان لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني والعربي، “آلاف الأسرى في السجون الإسرائيلية من نساء وشيوخ وأطفال وشباب، الذين يتعرضون لأبشع أنواع العزل والتعذيب تحت مرأى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان”.

وأكدت اللجنة “ضرورة رفع الصوت عاليا والتحرك بكافة الوسائل من قبل الشعوب العربية والإسلامية والأحرار في أنحاء العالم، لمساندة قضية الأسرى الذين أسروا خلال تصديهم للعدو ومشاريعه الإرهابية بحق أوطاننا ومقدساتنا”.

ودعت إلى “المشاركة في الإعتصام الذي تقيمه للمناسبة، بالتعاون مع هيئة التنسيق اللبنانية – الفلسطينية للأسرى والمحررين، في الثالثة من بعد ظهر الأحد في 24 الحالي، أمام النصب التذكاري للأسير يحيى سكاف في المنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام