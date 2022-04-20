محكمة بريطانية تصدر أمرا بترحيل أسانج إلى الولايات المتحدة (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2022 - 13:44
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المستوطنون الصهاينة يواصلون اقتحام المسجد الاقصى المبارك لليوم الرابع على التوالي بمناسبة ما يسمى عيد "الفصح العبري"
قوات الاحتلال تطلق الرصاص المطاطي باتجاه المصلين والمعتكفين المحاصرين في المسجد القبلي بالمسجد الأقصى
المرابطة المقدسية فاطمة خضر: المستوطنون وقوات الاحتلال يقومون بالاعتداء على المرابطات أمام أعين الجميع والواقع خطير جداً
ما يسمى بادارة جبل الهيكل: 600 يهودي صعدوا اليوم للمسجد الأقصى وهذه ذروة لا نذكر مثيلا لها في المكان المقدس
الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة: 1180 مستوطناً صهيونياً اقتحموا باحات المسجد الأقصى اليوم
الشيخ عكرمة صبري: الاحتلال لا يزال ماضياً في اعتداءاته على الأقصى وهذا لعب بالنار ونحن سنبقى على الرباط وحماية المسجد
الفصائل الفلسطينية تعلن رفع حالة الاستنفار في صفوفها وعلى كافة المستويات تحسباً لأي عدوان جديد على المسجد الاقصى المبارك
الخارجية الصينية: قلقون من التصعيد الأخير للوضع الفلسطيني ــــ الاسرائيلي ونعارض أي تغيير أحادي الجانب في القدس
لبنان: رفع الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع الكابيتال كونترول في المجلس النيابي لعدم اكتمال النصاب
النائب علي فياض: من الأوْلى أن تعدّ الحكومة خطة التعافي قبل الكابيتال كونترول وموقفنا الثابت الدفاع عن أموال المودعين
ارتفاع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 13 ألف ليرة وفقاً لجدول الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة
قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي: أنظمة التطبيع أظهرت عدوانية تجاه كل من يعادي "اسرائيل" بما في ذلك اليمن
السيد الحوثي: أنظمة الامارات والبحرين والسعودية جعلت من السلام عنوانا للعمالة
سلطات الطيران المدني في العراق تغلق مطاري بغداد والنجف الأشرف بسبب عاصفة ترابية
رئيس مجلس الدوما: يتعين على الدول الأوروبية تعويض روسيا عن الخسائر التي تكبدها اقتصادها جراء العقوبات المفروضة
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: فقدنا الثقة بالمفاوضين الأوكرانيين والرئيس الأوكراني غير مستقل ويتحكم به النيتو وواشنطن
الدفاع الروسية: إسقاط صاروخي "توتشكا أو" في دونباس و6 طائرات مسيرة في مناطق متفرقة من أوكرانيا
الدفاع الروسية: القوات الصاروخية والمدفعية استهدفت 1053 منشأة عسكرية وسلاح الجو دمر 73 منشأة أخرى في أوكرانيا
رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال وصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف لبحث مسألة ترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد
البنتاغون: ليس لدينا أي مؤشرات على استخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا
مصادر البيت الأبيض: واشنطن تستعد لحزمة مساعدات أسلحة أخرى لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار
صندوق النقد الدولي: نزوح نحو خمسة ملايين لاجئ أوكراني سيزيد الضغط الاقتصادي على دول المنطقة
أعضاء الحكومة الباكستانية الجديدة برئاسة شهباز شريف يؤدون اليمين الدستورية
صندوق النقد الدولي يخفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي الى 3.6 بالمئة في عام 2022
صندوق النقد: تأثير الوضع الجيوسياسي على أسعار السلع والأغذية سيزيد الضغط على الأسر ذات الدخل المنخفض حول العالم
الصين توقع اتفاقاً أمنياً موسعاً مع جزر سليمان المطلة على المحيط الهادئ رغم تحذيرات واشنطن
رئيس الوزراء الهولندي: هولندا تدرس مع حلفائها امكانية ارسال شحنة اضافية من الاسلحة الثقيلة الى اوكرانيا
صندوق النقد الدولي: نزوح نحو خمسة ملايين لاجئ أوكراني سيزيد الضغط الاقتصادي على دول المنطقة
أعضاء الحكومة الباكستانية الجديدة برئاسة شهباز شريف يؤدون اليمين الدستورية
صندوق النقد الدولي يخفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي الى 3.6 بالمئة في عام 2022
صندوق النقد: تأثير الوضع الجيوسياسي على أسعار السلع والأغذية سيزيد الضغط على الأسر ذات الدخل المنخفض حول العالم
الصين توقع اتفاقاً أمنياً موسعاً مع جزر سليمان المطلة على المحيط الهادئ رغم تحذيرات واشنطن
الصين تسجل 13146 إصابة بفيروس "كورونا" غالبيتها بلا عوارض
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
محكمة بريطانية تصدر أمرا بترحيل أسانج إلى الولايات المتحدة (روسيا اليوم)
منذ 34 mins
20 April، 2022
اسانج
محكمة بريطانية
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