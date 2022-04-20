الدفاع التركية تعلن مقتل أحد ضباطها شمالي العراق ليرتفع عدد القتلى الأتراك خلال عملية “المخلب – القفل” إلى عسكريين اثنين (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2022 - 01:44

الدفاع التركية تعلن مقتل أحد ضباطها شمالي العراق ليرتفع عدد القتلى الأتراك خلال عملية “المخلب – القفل” إلى عسكريين اثنين (وكالة يونيوز)

منذ 40 mins 20 April، 2022
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