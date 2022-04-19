وزير المالية وقع قرارين حول مهلة تقديم بيانات الفصل الأول لضريبة الرواتب والأجور والتصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2022 - 16:00

وزير المالية وقع قرارين حول مهلة تقديم بيانات الفصل الأول لضريبة الرواتب والأجور والتصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة

منذ 53 mins 19 April، 2022
يوسف الخليل
لبنان

وزير المالية وقع قرارين حول مهلة تقديم بيانات الفصل الأول لضريبة الرواتب والأجور والتصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة
وقع وزير المالية يوسف الخليل قرارا مدد بموجبه لغاية 10/5/2022 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل الأول لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2022 وتأدية الضريبة العائدة لها.

كما وقع الوزير الخليل قرارا آخر مدد بموجبه لغاية 20/5/2022 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من سنة 2022، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال  مهلة التصريح عن هذا الفصل

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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