الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية في إقليم الخروب حيت الشعب الفلسطيني الصابر والصامد

عقدت الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية في إقليم الخروب وساحل الشوف، اجتماعها الدوري مع الفصائل الفلسطينية وقوى التحالف، تم في خلاله التداول في آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.

وفي نهاية الاجتماع، أصدر المجتمعون بيانا، هنأوا فيه جميع اللبنانيين بعيد الفصح، سائلين المولى “أن تحل الأعياد المقبلة، وقد زالت كل الازمات التي تصيب الوطن وامنه الإجتماعي والاقتصادي، وان يعم السلام ربوع لبنان والمنطقة”.

وأشاد “بالموقف الفلسطيني الواحد في المناطق الفلسطينية كافة، من القدس وجينين واللد ورام الله وغزة”، وتوقف عند “البطولات التي يسطرها أبناء هذا الشعب الأبي الصابر المرابط، الذي يقود معركة العزة والتحرير نيابة عن العرب وانظمتهم المطبعة مع العدو الإسرائيلي الغاصب”.

وحيا “الشهداء الذين يرتقون يوميا دفاعا عن الأرض والمقدسات، الذين يصنعون بمواقفهم وتحدياتهم الانموذج الأمثل لإظهار هشاشة الأمن الإسرائيلي، وضعف منظومته العسكرية أمام الارادة الوطنية وقوة الحق في نفوس الفلسطينيين، التي تحولت الى مدرسة في النضال واستعادة الحقوق المسلوبة على مبدأ أن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة”.

ودعا “الشعوب العربية أن تهب هبة رجل واحد، متجاوزة أنظمتها، وتعمل على دعم الشعب الفلسطيني في معركته الكبرى بكل الوسائل والإمكانيات لتعود للأمة ارضها وعزتها”.

ووجه اللقاء الدعوة للمشاركة في يوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام