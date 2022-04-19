مراسل المنار: استمرار اقتحام عشرات المستوطنين الصهاينة لباحات المسجد الاقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2022 - 10:36

مراسل المنار: استمرار اقتحام عشرات المستوطنين الصهاينة لباحات المسجد الاقصى

منذ 2 ساعة 19 April، 2022
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