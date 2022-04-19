تعرف على 8 طرق لحماية جهازك من المتسللين

يستخدم المتسللون برامج تجسس لا يمكن اكتشافها لاختراق الهاتف المحمول، لكن هناك ثمانى طرق لحماية جهازك من المتسللين، بطريقة سهلة للحفاظ على أمان معلومات هاتفك ومعلوماتك الشخصية، خاصة أن القرصنة أصبحت شائعة بشكل متزايد للوصول إلى المعلومات الشخصية لشخص ما حيث يستخدم المزيد من الأشخاص المساحة الرقمية لتخزين المعلومات والهواتف الذكية هي أحد الأجهزة التي يستخدمها الناس كثيرًا لتخزين البيانات والمعلومات.

إليك بعض نصائح يمكن أن تساعدك فى الحفاظ على أمان جهازك وفقا لموقع ذى صن:

الخطوة الأولى: إضافة رقم تعريف شخصي. ستمنع هذه الخطوة أي شخص من فتح هاتفك ببساطة. يوصى أيضًا بإنشاء رقم سري معقد بدلاً من تركيبة شائعة الاستخدام مثل 1234 أو 9999.

الخطوة الثانية: عدم تنزيل التطبيقات من مصادر غير معروفة. يمكن أن يؤدي تنزيل التطبيقات من مصادر خارجية غامضة إلى تثبيت برامج ضارة غير معروفة، حيث يجب على مستخدمي iPhone عدم تنزيل التطبيقات خارج App Store لمنع حدوث ذلك.

إذا كان لديك Android فإن متجر جوجل بلاى يحتوي على ميزة تسمى Google Play Protect والتي تقوم بمسح التطبيقات داخل متجرها للتأكد من أنها آمنة لتنزيلها.

الخطوة الثالثة: التأكد من تحديث جهازك. قد يؤدي تأخير تحديث هاتفك إلى تعريضه لخطر الاختراق المحتمل. يمكن أن تحتوي تحديثات الهاتف التي تتلقاها على أحدث إجراءات الأمان لضمان حماية جهازك.

الخطوة الرابعة: عمل التحديثات للتطبيقات أيضا لأنها تساهم فى إجراءات أمان محسّنة.

الخطوة الخامسة: من الأفضل أن يكون لديك شبكة افتراضية خاصة (VPN) عند استخدام الشبكات العامة. هذه تساعد في إنشاء شبكة آمنة لجهازك عند استخدام شبكات WIFI أخرى.

الخطوة السادسة: تثبيت المصادقة ذات العاملين أيضًا في الحفاظ على أمان حسابات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك.

الخطوة السابعة: تثبيت برنامج مكافحة البرامج الضارة وتمكين العثور على جهازي في حالة فقد هاتفك في أي وقت.

الخطوة الثامنة: مراجعة أذونات التطبيق على هاتفك كثيرًا لمعرفة التطبيقات التي تأخذ بياناتك، في بعض الأحيان، يمكن للتطبيقات أخذ بياناتك دون طلب الإذن ، لذا فهذه هي أفضل طريقة لمعرفة البيانات التي تتم مشاركتها.

المصدر: ذي صن