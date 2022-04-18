حزب الله وزع المازوت لآبار المياه في صيدا وبلدات الجوار

باشرت الاثنين الفرق التابعة لشركة الأمانة للمحروقات بتوزيع الهبة المجانية من المازوت لآبار المياه التابعة لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي في مدينة صيدا وبلدات الجوار، وهي هبة مقدمة من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

وشملت الدفعة الأولى آبار بلدات: قناريت 4000 ليتر، زيتا 3500 ليتر، درب السيم 4000 ليتر، الغازية الخليلية 3750 ليترا، الغازية حي الزاهرية 4000 ليتر، الغازية صيرون 4000 ليتر، صيدا محطة العربي 4000 ليتر، صيدا الفوار 4000 ليتر، محطة تلة مار الياس 4000 ليتر، حارة صيدا 6000 ليتر، جنجلايا 2500 ليتر، بنعفول 6000 ليتر، حومين التحتا 6000 ليتر، عنقون 6000 ليتر، إركي 5000 ليتر، طنبوريت 2000 ليتر، ليصبح مجموع الدفعة الأولى 68,750 ليترا على أن يتم استكمال التوزيع لبقية الآبار في الأيام المقبلة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام