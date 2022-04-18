الرئيس الأسد يهنئ أبناء الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي بعيد الفصح المجيد

هنأ الرئيس السوري بشار الأسد أبناء الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي بمناسبة عيد الفصح المجيد، متمنياً لهم وللسوريين جميعاً دوام الصحة والخير والسلام.

ونقل وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام تهاني الرئيس الأسد إلى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك البطريرك جوزيف العبسي، ورئيس أساقفة دمشق للسريان الكاثوليك المطران مار يوحنا جهاد بطاح، ورئيس أساقفة دمشق للأرمن الأرثوذكس المطران أرماش نالبنديان، ورئيس أساقفة دمشق لأبرشية الأرمن الكاثوليك المطران جوزيف أرناؤوطي، ورئيس السينودس الإنجيلي في سورية ولبنان والرئيس الروحي للكنيسة الإنجيلية المشيخية الوطنية بدمشق القس بطرس زاعور، ورئيس أساقفة دمشق المارونية المطران سمير نصار، ورئيس طائفة اللاتين بدمشق الأب أنطون لوكسه، وراعي الكنيسة الكلدانية الأب مالك ملوس، وإلى أبناء طوائفهم الكريمة بعيد الفصح المجيد.

بدورهم، عبر رؤساء الطوائف المسيحية عن شكرهم للرئيس الأسد على تهنئته لهم بهذه المناسبة متمنين له ولعائلته ولجميع السوريين دوام الصحة والعافية ومؤكدين ثقتهم التامة بقدرة سورية وشعبها على تجاوز تبعات الحرب الإرهابية والحصار الجائر.

ودعوا الله أن يحمي سوريا وشعبها وقيادتها وأن يرحم شهداءها ويشفي جرحاها مؤكدين أن صمود أبناء الأسرة السورية الواحدة سيعيد الأمن والاستقرار إلى ربوعها.

المصدر: سانا