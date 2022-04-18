الرئيس الأسد يتلقى برقيات تهنئة من قادة ورؤساء دول عربية وأجنبية بمناسبة عيد الجلاء

تلقى الرئيس السوري بشار الأسد برقيات تهنئة من قادة ورؤساء دول عربية شقيقة وأجنبية صديقة، بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لعيد الجلاء، تقدموا خلالها بأحر التهاني والتمنيات للسوريين بمزيد من التقدم والازدهار، مؤكدين دعمهم لوحدة وسيادة الأراضي السورية والحرص على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين بلدانهم وبين سوريا في مختلف المجالات.

وتلقى الرئيس الأسد برقيات من كل من سلطان عمان هيثم بن طارق، ومن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، ومن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

كما تلقى الرئيس الأسد برقيات تهنئة من كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس اليني شي جين بينغ، والرئيس الهندي رام ناث كوفيند، والرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي، ورئيس جنوب إفريقيا ماتاميلا سيريل رامافوسا، ورئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو، ورئيس شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ وون، والرئيس السيرلانكي غوتابايا راجاباكسا، ورئيس تركمانستان سيردار بيردي محمدوف، ومن ملك تايلاند ماها فاجيرالونغكورن، ومن ملك ماليزيا عبد الله شاه، ومن بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، ومن رئيس مجلس إدارة الدولة في جمهورية اتحاد ميانمار أونغ هيلانغ، ومن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.

المصدر: سانا