المشاط: لإنجاح الهدنة وفتح مطار صنعاء وموانئ الحديدة ورفع الحصار لتخفيف معاناة الشعب اليمني

أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط “الحرص على إنجاح الهدنة وفتح مطار صنعاء وموانئ الحديدة ورفع الحصار لتخفيف معاناة الشعب اليمني”.

وشدد المشاط على “التعاون ومساندة أي جهود صادقة تسعى لتحقيق السلام المشرف للشعب اليمني وتحافظ على أمن واستقرار اليمن ووحدته”.

كلام المشاط جاء خلال استقباله وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، حيث جرى مناقشة الجوانب المتصلة بمستوى الالتزام بالهدنة الإنسانية والعسكرية التي أعلنتها الأمم المتحدة من قبل الطرف الآخر، والجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية في صنعاء بهذا الجانب.

بدوره، أكد وزير الدفاع “التزام الجيش واللجان الشعبية بالهدنة بالرغم من الخروقات التي ترتكبها قوى العدوان واستهدافها المتكرر لبعض المواقع”.

المصدر: موقع انصار الله