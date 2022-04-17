المشاط: لإنجاح الهدنة وفتح مطار صنعاء وموانئ الحديدة ورفع الحصار لتخفيف معاناة الشعب اليمني – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2022 - 19:08

المشاط: لإنجاح الهدنة وفتح مطار صنعاء وموانئ الحديدة ورفع الحصار لتخفيف معاناة الشعب اليمني

منذ 1 ساعة 17 April، 2022
مهدي المشاط استقبل وزير الدفاع
اليمن - عربي وإقليمي

أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط “الحرص على إنجاح الهدنة وفتح مطار صنعاء وموانئ الحديدة ورفع الحصار لتخفيف معاناة الشعب اليمني”.

وشدد المشاط على “التعاون ومساندة أي جهود صادقة تسعى لتحقيق السلام المشرف للشعب اليمني وتحافظ على أمن واستقرار اليمن ووحدته”.

كلام المشاط جاء خلال استقباله وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، حيث جرى مناقشة الجوانب المتصلة بمستوى الالتزام بالهدنة الإنسانية والعسكرية التي أعلنتها الأمم المتحدة من قبل الطرف الآخر، والجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية في صنعاء بهذا الجانب.

بدوره، أكد وزير الدفاع “التزام الجيش واللجان الشعبية بالهدنة بالرغم من الخروقات التي ترتكبها قوى العدوان واستهدافها المتكرر لبعض المواقع”.

المصدر: موقع انصار الله

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