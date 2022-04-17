الملك الاردني: على “اسرائيل” وقف جميع الإجراءات “الاستفزازية” بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2022 - 19:08

الملك الاردني: على “اسرائيل” وقف جميع الإجراءات “الاستفزازية” بالقدس المحتلة

منذ 1 ساعة 17 April، 2022
ملك الاردن
الاردن - عربي وإقليمي

أكد الملك الأردني عبد الله الثاني الأحد على “ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف/ المسجد الأقصى المبارك، ووقف جميع الإجراءات اللاشرعية والاستفزازية التي تخرق هذا الوضع وتدفع باتجاه المزيد من التأزيم”.

وشدد الملك الاردني على أن “الحفاظ على التهدئة الشاملة يتطلب احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني في الحرم القدسي الشريف/ المسجد الأقصى المبارك، وإيجاد أفق سياسي حقيقي يضمن تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق على أساس حل الدولتين”، وأشار الى أن “حماية القدس ومقدساتها ستبقى أولوية أردنية”.

المصدر: وكالة وفا

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