الملك الاردني: على “اسرائيل” وقف جميع الإجراءات “الاستفزازية” بالقدس المحتلة

أكد الملك الأردني عبد الله الثاني الأحد على “ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف/ المسجد الأقصى المبارك، ووقف جميع الإجراءات اللاشرعية والاستفزازية التي تخرق هذا الوضع وتدفع باتجاه المزيد من التأزيم”.

وشدد الملك الاردني على أن “الحفاظ على التهدئة الشاملة يتطلب احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني في الحرم القدسي الشريف/ المسجد الأقصى المبارك، وإيجاد أفق سياسي حقيقي يضمن تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق على أساس حل الدولتين”، وأشار الى أن “حماية القدس ومقدساتها ستبقى أولوية أردنية”.

المصدر: وكالة وفا