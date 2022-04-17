قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 6 شبان بعد الاعتداء بالضرب المبرح عليهم في القدس (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2022 - 17:12

قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 6 شبان بعد الاعتداء بالضرب المبرح عليهم في القدس (قناة الاقصى الفضائية)

منذ 1 ساعة 17 April، 2022
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