اعلان لائحة الامل والوفاء في البقاع الثالثة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2022 - 22:16

اعلان لائحة الامل والوفاء في البقاع الثالثة

منذ 2 ساعة 16 April، 2022
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تقارير مصورة - لبنان

في دائرة بعلبك الثالثة، إعلان لائحة الامل الوفاء في مهرجان حاشد.

المصدر: قناة المنار

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