رابطة علماء اليمن: الطريق الوحيد والقريب إلى فلسطين هو الإعداد والجهاد

دانت رابطة علماء اليمن تدين الممارسات الصهيونية والعدوان الممنهج بحق الشعب الفلسطيني والاستهداف للمسجد الأقصى وتدنيسه. وأشادت الرابطة في بيان بالمعنويات العالية للشعب الفلسطيني الحر ونبارك مواقف شبابه التي تعبر عن عنفوان أبنائه وقوة إيمانهم وإرادتهم أمام العدو الصهيوني، وأعلنت تأييدها كل الخطوات والمواقف والعمليات والقرارات التي تسهم في ردع الكيان الصهيوني.

كما استنكرات الرابطة حالة الصمت والتواطؤ للأنظمة العربية وغير العربية، وندين كل خطوات التطبيع المتسارعة التي تقوم بها أنظمة العمالة، داعياً الشعوب الإسلامية وعلى رأسها النخب العلمية والفكرية لنصرة القضية الفلسطينية باعتبارها واجبا دينيا ومسؤولية تقع على عاتق الجميع.

وحملت رابطة علماء اليمن كل الأنظمة العميلة والمطبعة مع الكيان الصهيوني كامل المسؤولية عن التداعيات لصلف وغطرسة وهمجية الكيان، وأكدت على على أهمية التحرك الإيماني الواعي لكشف أنظمة العمالة وأبواق الانبطاح والتبعية التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية.

وشددت على ان الطريق الوحيد والقريب إلى فلسطين هو الإعداد والجهاد، وثقافة الشهادة هي الكفيلة بتحرير المسجد الأقصى والأرض المباركة من دنس اليهود، ودعت الشعوب الإسلامية وعلى رأسها الأحرار في محور المقاومة لدعم حركات الجهاد وإمدادهم بالمال والسلاح.

وأكدت الرابطة في بيانها على على وجوب توحيد صفوف حركات الجهاد والمقاومة في #فلسطين والبعد عن كل أسباب التنازع التي تخدم الكيان الصهيوني وعملاءه المنافقين.

المصدر: بريد الموقع