الشيخ يزبك: لاختيار من هو أهلٌ لتحمل المسؤولية والتضحية

اعتبر الوكيل الشرعي العام للامام علي الخامنئي في لبنان الشيخ محمد يزبك، في خطبة ألقاها في مقام السيدة خولة في بعلبك، ان “الاستحقاق الانتخابي من أهم الحقوق لكل مواطن بتوكيل كل من يمثله في قضاياه وحقوقه، والعقل كما الشرع حاكم أن لا يختار لهذه المسؤولية إلا من هو أهل لتحمل المسؤولية والتضحية ببذل كل جهد لتحقيق كل ما يوكل إليه، من تأمين الحماية الوطنية والأمن المعيشي وتفعيل المؤسسات العامة والاقتصادية والاجتماعية”.

وقال: “التنافس في الانتخابات حق من حقوق كل قادر على القيام بالمسؤولية، فهي تكليف وليست تشريفا، ولكل أن يطرح برنامجه وليس البرنامج الذي يكيل الطعون وشتم الآخرين والهجوم عليهم بالأساليب الساقطة كذبا وافتراء”.

اضاف: “ندعو أهلنا إلى الإقبال على صناديق الاقتراع وعدم التهاون ودقة الاختيار، فإننا على عهدنا لكم باقون نحمي ونبني، نحمي الوطن بالمقاومة والجيش والشعب، ونبني مع كل الشرفاء الدولة القوية العادلة الضامنة لكل حقوق المواطنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام