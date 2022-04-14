قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 6 أطفال فلسطينيين من قرية بدرس غرب رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 14 2022 - 19:56

قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 6 أطفال فلسطينيين من قرية بدرس غرب رام الله

منذ 53 mins 14 April، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة