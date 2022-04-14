علي فيصل: للبناء على الانتصارات التي يحققها الاسرى في سجون العدو الاسرائيلي

توجه نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل بالتحية الى فوارس الحرية في السجون والمعتقلات الصهيونية، وأكد أن “الأسرى والمعتقلين في سجون العدو الاسرائيلي شكلوا على الدوام مفتاح الحرية وأبجدية كفاحية فريدة وقدوةً نضالية في الوحدة والمواجهة وكسر إرادة السجان والانتصار عليه”.

كلام فيصل جاء الخميس خلال الاعتصام الذي اقيم في بيروت بدعوة من الشبكة العالمية للدفاع عن الشعب الفلسطيني تضامنا مع الاسرى في المعتقلات الصهيونية بحضور عدد من قادة وممثلي احزاب لبنانية وفصائل فلسطينية ومؤسسات وهيئات حقوقية وناشطين، واكد فيصل ان “الانتصارات التي يحققها الاسرى هي انتصارات لكل الشعب ويجب البناء عليها بسياسات وبرامج وحدوية تستلهم دروس الوحدة والصمود من الاسرى وتضحياتهم”.

ودعا فيصل إلى “تدويل قضية الاسرى في المؤسسات والهيئات الدولية ومواكبة نضالهم اليومي بتحركات وفعاليات سياسية وشعبية يومية داعمة لهم ولقضيتهم”، وحيا “أبطال العمليات الفدائية النوعية التي اخترقت من جديد المنظومة الأمنية الاسرائيلية”.

المصدر: بريد الموقع