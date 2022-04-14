“فتح”: لتعبئة الطاقات لحماية المسجد الأقصى والمدن والقرى الفلسطينية

عقدت اللجنة المركزية لحركة “فتح” اجتماعا طارئا لها الخميس في مدينة رام الله المحتلة، لمناقشة التطورات الميدانية في ضوء استمرار العدو الإسرائيلي في حربه على شعبنا الفلسطيني واستهداف الآمنين وجر المنطقة إلى مربعات خطيرة ستقودها إلى نتائج كارثية وغير محسوبة.

وحيت اللجنة “شهداء فلسطين والحركة الأسيرة والجرحى البواسل وجموع أبناء شعبنا على صمودهم الأسطوري وإصرارهم على صد العدوان ورفض الظلم”، وأدانت “استهتار حكومة الاحتلال الاسرائيلي بأرواح ابناء شعبنا عبر إطلاق العنان للجيش الإسرائيلي وعصابات المستوطنين لتنفيذ الاغتيالات الميدانية والاقتحامات العسكرية والاستمرار في سياسات الاستيطان والضم والمصادرة”.

وأكدت اللجنة “ضرورة تعبئة طاقات الشعب الفلسطيني لحماية المسجد الأقصى والمدن والقرى الفلسطينية”، وشددت على “ضرورة انخراط الكل الفلسطيني في التصدي للعدوان القائم ورفض مبدأ الحياد والمراوحة التي يمارسها البعض عبر إنجاز الوحدة الوطنية وصولا إلى الحرية والاستقلال”.

المصدر: وكالة وفا