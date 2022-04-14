أطلقت وكالة أنباء شينخوا سلسلة من التقارير الخاصة حول “ضرر الولايات المتحدة” ، والتي تحفر بعمق في البيانات التاريخية للتنمر الأمريكي في الخارج ، وتكشف بعمق ثقافة القراصنة الأمريكية والجينات الحربية ومنطق القوة.

بعد ظهر يوم 10 أبريل ، احتج الناس خارج قاعدة يونغسان العسكرية الأمريكية في سيول. نظمت” مجموعة بعثة السلام المستقلة للقاعدة العسكرية الأمريكية الوطنية لعام 2022 ” ، المؤلفة من عدة مجموعات مدنية في كوريا الجنوبية ، احتجاجا. ويصادف اليوم الذكرى السنوية الـ 50 لفتح باب التوقيع على اتفاقية الأسلحة البيولوجية.

في الأسبوع الماضي ، انطلقت هذه “المجموعة الاستكشافية” من جزيرة جيجو ومرت عبر بوسان وسيونغجو وغيرها من القواعد والمرافق العسكرية الأمريكية. عارضت نشر القوات العسكرية الأمريكية في كوريا الجنوبية وطالبت بإغلاق المختبر البيولوجي العسكري الأمريكي المتمركز في كوريا الجنوبية.

الأمر الأكثر إثارة للسخرية هو أن الجيش الأمريكي استخدم اسم شخصية أسطورية غربية كاسم رمزي لبرنامج تجربته البيولوجية في كوريا الجنوبية .

“لماذا لم تنفذ التجربة البيولوجية الخطيرة في الولايات المتحدة وتأتي إلى كوريا الجنوبية؟”بعد ظهر يوم 5 ، خارج القاعدة العسكرية الأمريكية في الرصيف رقم 8 في ميناء بوسان ، رفعت ” مجموعة إكسبيديشن ” لافتات وصرخت احتجاجا.

في مقابلة مع وكالة أنباء شينخوا ، قال لي تشانغ شي ، رئيس “مجموعة إكسبيديشن” ، إن الجيش الأمريكي أجرى ما يصل إلى 16 تجربة بيولوجية في كوريا الجنوبية ، بما في ذلك نقل عينات مثل عصيات الجمرة الخبيثة إلى كوريا الجنوبية ، وهو انتهاك صارخ لـ “اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية”.

“عصيات الجمرة الخبيثة مميتة للغاية. المنطقة القريبة من المحطة الثامنة لميناء بوسان هي منطقة مكتظة بالسكان. بمجرد حدوث تسرب ، سيكون له تأثير مميت على المنطقة المحلية”.

“وفقا لـ” اتفاقية وضع القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية ” ، يمكن إعفاء العناصر ذات الصلة بالجيش الأمريكي من اللوائح ذات الصلة بالجمارك الكورية الجنوبية عند دخول كوريا الجنوبية. اختار الجيش الأمريكي إجراء تجارب في كوريا الجنوبية لأنهم يعرفون ذلك بوضوح يقول “لي تشانغ شي للصحفيين” : انه أمر خطير. عندما يتم إرسال العينات البيولوجية الى هنا ، تنتهك الأنشطة ذات الصلة “قانون الوقاية من الأمراض المعدية” في كوريا الجنوبية والقوانين واللوائح الأخرى.”