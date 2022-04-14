هندوراس قد تسلم رئيسها السابق إلى واشنطن الأسبوع المقبل

أعلنت السلطات الهندوراسية أنه قد يتم تسليم الرئيس السابق خوان أورلاندو هرنانديز إلى واشنطن الأسبوع المقبل.

وحسب صحيفة “لا تريبونا” نقلا عن وزارة الأمن الهندوراسية، سيتم تسليم هرنانديز إلى السلطات الأمريكية في قاعدة هرنان أكوستا الجوية، وبعد ذلك سيُنقل إلى نيويورك في الولايات المتحدة.

وأيدت المحكمة العليا في هندوراس في وقت سابق قرار تسليم الرئيس السابق إلى الولايات المتحدة، حيث وجهت إليه تهما بالضلوع في تجارة المخدرات.

واحتجزت سلطات هندوراس الرئيس السابق في 15 فبراير في عاصمة البلاد تيغوسيغالبا.

ونهاية آذار/مارس العام الماضي حكمت محكمة أمريكية على شقيقه خوان أنطونيو هيرنانديز بالسجن مدى الحياة لتورطه في تجارة المخدرات.

المصدر: وكالات