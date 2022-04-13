إعلام العدو يقول إن قوات الإحتلال اعتقلت ناشطا في حركة حماس في سلواد في رام الله ويدعى “معاذ حامد” والمتهم بتنفيذ عملية عام 2015 وقتل فيها مستوطن وأصيب آخرون – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2022 - 23:04

إعلام العدو يقول إن قوات الإحتلال اعتقلت ناشطا في حركة حماس في سلواد في رام الله ويدعى “معاذ حامد” والمتهم بتنفيذ عملية عام 2015 وقتل فيها مستوطن وأصيب آخرون

منذ 30 mins 13 April، 2022
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