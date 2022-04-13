وسائل إعلام: رئيسة الوزراء السويدية تنوي تقديم طلب للانضمام إلى الناتو في يونيو القادم

أفادت صحيفة “Svenska Dagbladet” بأن رئيسة وزراء السويد، ماغدالينا أندرسون، تنوي تقديم طلب لانضمام بلادها إلى حلف الناتو في يونيو القادم.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها في حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في السويد أن قيادة الحزب اتخذت قرارا حول انضمام البلاد إلى الحلف، مضيفة أنه من المخطط تقديم الطلب في لقاء الناتو في مدريد في 29 و30 يونيو القادم.

من جهتها كتبت صحيفة “Aftonbladet”، سابقا، أن قيادة الحزب أعلنت عن إجراء لقاء خاص في 24 مايو القادم سيناقش ممثلو المناطق الحزبية الـ26 فيه موقف الحزب من مسألة عضوية البلاد في حلف شمال الأطلسي. وقبل هذا الموعد يجب أن يجري العمل على التأكد من رأي أعضاء الحزب العاديين على المستوى المحلي.

المصدر: تاس