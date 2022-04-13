النائب المقداد: لأوسع مشاركة في الانتخابات

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي المقداد أن “الاستحقاق الانتخابي فرصة ديمقراطية لتعبير الناس عن خياراتهم عبر التصويت للخط والنهج والبرنامج الذي يتوافق مع توجهاتهم السياسية ورؤاهم لمستقبل حياتهم ولإدارة بلدهم”.

ورأى المقداد أن “ثمة تنافس بين نهجين حاليا، أحدهما له ارتباطات الخارجية المشبوهة، يتماهى مع المشروع الأميركي الذي يسعى جاهدا لتوهين الناس، وسلب عناصر القوة من لبنان واللبنانيين، خدمة لمصالح إسرائيل التي تؤلمها هزائمها المتكررة”، وتابع “أما النهج الثاني فهو نهج المقاومة وحلفائها الذي يريد لهذا البلد على الدوام العزة والكرامة والإباء ويرفض كل أشكال التبعية ويحرص على سيادة واستقلال ومنعة وقوة لبنان”.

ودعا المقداد إلى “أوسع مشاركة في الانتخابات لرفع نسبة التصويت وبالتالي لرفع الحاصل الانتخابي لتفويت الفرصة على المراهنين على انكفاء الناس عن المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية التي هي حق وواجب ومسؤولية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام