بوتين: ما من أدنى شك في أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستحقق مهامها وأهدافها (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2022 - 11:54
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله: حريصون بأن يتمثل الجميع بأحجامهم الطبيعية ولا نريد إلغاء أحد خصما أو صديقا
السيد نصر الله: ينقل عن السفارة الأميركية وبعض السفارات أن الفريق السياسي الذي ننتمي إليه سيحافظ على الأغلبية النيابية
السيد نصر الله: الحصول على الثلثين ليس هدف فريقنا السياسي وهذا الهدف ليس منطقيا وليس واقعيا
السيد نصر الله: أي تغيير أساسي بالنظام والدستور ومقومات البلد وهويته يجب أن يحصل عليه تفاهم واجتماع وطني وليس بالاستقواء
السيد نصر الله: هناك حديث عن تأجيل الإنتخابات النيابية ولو لعدة أشهر حتى يمكن تحسين ظروف الفريق الآخر
السيد نصر الله: من حقنا أن نتهم السفارة الأميركية وقوى سياسية في الفريق الآخر بأنها تسعى إلى تعطيل الإنتخابات
السيد نصر الله للقضاة والمعلمين وموظفي البعثات الدبلوماسية: لا تجعلوا الإنتخابات النيابية المقبلة رهينة لمطالبكم المحقة
السيد نصر الله: قد يكون الحديث عن حصولنا على الأكثرية هو طمأنة مؤيدينا أن لا حاجة لذهابهم للاقتراع ويجب الالتفات لذلك
السيد نصر الله: يجب أن تدخلوا هذه المعركة السياسية بكامل العدة وبكامل الحماسة وبكل الجهد حتى لحظة إغلاق الصناديق
السيد نصر الله: هدفنا في هذه الانتخابات إنجاح مرشحينا بالتأكيد وإنجاح مرشحي أصدقائنا وحلفائنا وأصدقاؤنا أقوياء
السيد نصر الله: هناك لوائح برنامجها رفع هيمنة حزب الله عن الدولة ونزع سلاح المقاومة وهي تحالفت مع حزب الله في 2005
السيد نصر الله: هذه اللوائح تركز على هذه العناوين التي هي جاذبة خارجياً وذلك لأجل الدعم السياسي والمعنوي والمالي
السيد نصر الله: أنجزنا برامج انتخابية خلال الأربع سنوات الماضية وهذا ما نظهّره للناس
السيد نصر الله: القوى السياسية المخاصمة لنا لم تنشر شيئاً لأنها لم تنجز شيئاً
السيد نصر الله: ما يجري في فلسطين له دلالات كبيرة جدا فيما يتعلق بموضوع الصراع مع العدو ومستقبل فلسطين والكيان المؤقت
السيد نصر الله: إذا كنتم تراهنون على يأس وإحباط الشعب الفلسطيني فأنتم واهمون
استشهاد مواطن واصابة آخرين بانفجار وقع بعيد منتصف الليل في مبنى بلدية بنعفول في قضاء الزهراني فجر الثلاثاء
الجيش اللبناني يفرض طوقاً أمنياً في محيط انفجار بنعفول والدفاع المدني يواصل البحث عن مصابين أو ضحايا بين الأنقاض
استشهاد عامل فلسطيني من سكان الخليل برصاص الاحتلال داخل مدينة عسقلان جنوب فلسطين المحتلة
اشتباكات مسلحة بين قوات الإحتلال ومقاومين من كتيبة جنين التي تصدت لاقتحام قوات الاحتلال الحي الشرقي من المدينة
قوات الاحتلال تعترف بإصابة إحدى آلياتها خلال الاشتباكات مع مقاومين فلسطينيين في جنين صباح اليوم
الناطق باسم حماس حازم قاسم: حديث وزير الحرب الصهيوني عن استعداد جيشه للتصعيد ضد كل الجبهات لن يخيف ثوار شعبنا
مصادر فلسطينية: إندلاع مواجهات على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة
قائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي: دول تحالف العدوان وصلت إلى نقطة مسدودة وفشل واضح
الدفاع الروسية: تدمير مستودعين للذخيرة وحظيرة طائرات في منطقتي خميلنيتسكي وكييف بصواريخ عالية الدقة
الدفاع الروسية: سلاح الجو الروسي يشن غارات على 32 منشأة عسكرية لأوكرانيا بما في ذلك منظومة "بوك أم 1" المضادة للطائرات
المستشار الألماني أولاف شولتس يدعو إلى تسريع مسيرة انضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي
السفير الروسي لدى بولندا: وارسو استولت على مبنى تعود ملكيته للبعثة الدبلوماسية الروسية
الخارجية الكرواتية: طرد 18 دبلوماسيا روسيا و6 موظفين إداريين بسفارة موسكو
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: موسكو ستقدم ردا مناسبا لكرواتيا بعد مطالبتها بتقليص عدد موظفي السفارة الروسية في زغرب
كوريا الشمالية تتوعد سيول برد "بلا رحمة" إذا قامت الأخيرة بضربة استباقية
14 قتيلًا على الأقل جراء أمطار غزيرة في البرازيل
الصين تسجل 13146 إصابة بفيروس "كورونا" غالبيتها بلا عوارض
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
بوتين: ما من أدنى شك في أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستحقق مهامها وأهدافها (روسيا اليوم)
منذ 4 mins
12 April، 2022
العملية الروسية في اوكرانيا
بوتين
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