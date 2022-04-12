وزير الزراعة اللبناني: جلسة لمجلس الوزراء في الساعات المقبلة بجدول أعمال كبير ومكثّف

أكد وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن في حديث الى إذاعة “صوت كل لبنان”، أنه من “المفترض، بعد الجهود التي بذلت، أن يفتح مصرف لبنان اعتمادات للقمح اليوم، لتدخل البواخر المحملة بالمادة على دفعات إلى مرفأ بيروت، ما سيعيد الأمور إلى طبيعتها تدريجياً”.

ونفى أن يكون المصرف المركزي قد فتح الاعتمادات بموجب عقد دين ظرفي مع الحكومة. كما نفى “التوجه إلى رفع الدعم عن الطحين”، مؤكداً أنه “لا يريد أحد رفع الدعم عنه على الأقل في المدى المنظور”.

وكشف أن جلسة لمجلس الوزراء ستعقد في الساعات المقبلة بجدول أعمال كبير ومكثّف، لافتاً إلى أن “الجميع اليوم يشعرون بصعوبة ما وصلت إليه الأمور، وبالتالي أعتقد أننا مقبلون على مرحلة مختلفة لجهة نوعية التعاطي مع الأمور”.

المصدر: الوكالة الوطنية