31 أسيرة فلسطينية في سجون العدو الاسرائيلي

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين الاثنين أن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا زالت تحتجز في سجونها (31) اسيرة فلسطينية مغيبات بقرار من إدارة السجون وحكومة الاحتلال عن العالم الخارجي ويتعرضن للانتهاكات اليومية”.

وأوضحت الهيئة أن “الاسيرة عطاف جرادات (50) عاماً، من بلدة السيلة الحارثية/قضاء جنين والمعتقلة منذ تاريخ 27/12/2021 مازالت موقوفة في معتقل الدامون”، وتابعت “الأسيرة جردات امرأة كبيرة، وام لثلاثة اسرى وتعاني من ارتفاع ضغط في الدم، ومن عدم انتظام في دقات القلب نتيجة ما تعرضت له من ظروف اعتقال صعبة”.

المصدر: فلسطين اليوم