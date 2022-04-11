كتيبة جنين تعلن رفع حالة التأهب والنفير العام في صفوف مقاتليها للتصدي لأي عملية اقتحام يقدم عليها العدو الصهيوني للمخيم – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2022 - 00:16
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يطل عبر شاشة المنار الإثنين 8:30 مساءً للحديث حول آخر التطورات
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة يستقبل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات ويستعرض معه التحضيرات للاستحقاق الانتخابي
السيد ابراهيم أمين السيد: لضرورة المشاركة بالانتخابات لإيصال رسالة للأميركيين بأنهم لا يستطيعون النيل من المقاومة
الشيخ علي دعموش: الذين يصوبون على المقاومة ويرفعون شعارات المواجهة معها مفلسون وليست لديهم برامج لإنقاذ البلد
الشيخ أحمد قبلان: أدعو إلى أوسع مشاركة انتخابية والكل مطالب بأخذ موقف انتخابي في اتجاه التصحيح السياسي والمالي والنقدي
استشهاد سيدة فلسطينية بعد اطلاق جنود الاحتلال الصهيوني الرصاص عليها قرب الحرم الابراهيمي في الخليل
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد المواطنة غادة سباتين بعد إطلاق الاحتلال النار عليها في قرية حوسان غرب بيت لحم
الجهاد الإسلامي: إعدام المواطنة غادة سباتين جريمة تجسد مدى إرهاب العدو ونحمله المسؤولية الكاملة عن تداعياتها
فتح الانتفاضة: جريمة إعدام الشهيدة غادة سباتين دليل على أنّ لغة المقاومة والنار هي اللغة الوحيدة التي يفهمها المحتلون
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: أمام ما يجري في جنين والقدس الرد يكمن بالمواجهة الشاملة للعدو وتشكيل القيادة الموحدة
قوات الاحتلال الصهيوني تواصل اغلاق حاجز "الجلمة" العسكري شمال جنين في اعقاب عملية تل أبيب
عضو الكنيست السابق تساحي هنغبي: بدأ العد التنازلي لسقوط حكومة بينيت ونعتقد ان ذلك سيحدث في جلسة الكنيست المقبلة
سلطات الاحتلال الصهيوني تفرج عن الاسير المقدسي بهجت مسعود من بلدة بين حنينا بعد اعتقال تعسفي استمر 12 شهراً
صحيفة ناشيونال انتريست الامريكية: سياسة عقوبات الحد الاقصى التي تنتهجها واشنطن ضد روسيا غير ناجحة ولن تحقق اهدافها
الكرملين: الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو سيزوران الثلاثاء قاعدة فوستوتشني الفضائية
رئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فون در لاين عن انضمام اوكرانيا للاتحاد الاوروبي: الحصول على العضوية يستغرق سنوات
الداخلية التونسية: تم تركيز نقاط تفتيش وتكثيف الوجود الامني حماية للمواطنين والمارة وتسهيلا لحركة المرور في العاصمة
المتحدث باسم حركة النهضة التونسية: البرلمان سيبقى يعمل ولا يحق للرئيس جمع السلطات في يده
رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان: هناك مؤامرة أجنبية لتغيير النظام في البلاد والشعب سيدافع عن سيادته وديمقراطيته
رئيس الوزراء البريطاني: سنواصل فرض عقوبات على روسيا وسنقدم المزيد من المساعدات لأوكرانيا كي لا تتعرض لعدوان لاحقاً
الفرنسيون يواصلون الاقتراع في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها 12 مرشحاً
وزير الخارجية الإيراني لنظيره الإماراتي: الصهاينة ما زالوا أصل زعزعة أمن المنطقة ونؤكد على ضرورة تجنب إثارة الأزمات
المجلس السياسي الأعلى باليمن: لضرورة التزام السعودية برفع الحصار وإزالة عوائق وصول السفن للحديدة وفتح مطار صنعاء
المجلس السياسي الأعلى: إطلاق ما سمي بمجلس القيادة يؤكد زيف الشرعية المزعومة التي تم الانقلاب عليها
البرلمان الباكستاني يصوت بالموافقة على حجب الثقة عن حكومة عمران خان
مراسل المنار في باكستان: استقالة رئيس البرلمان الباكستاني ونائبه خلال جلسة التصويت على حجب الثقة عن عمران خان
مراسل المنار: الرئيس عمران خان غادر قصر رئيس الوزراء متوجها إلى منزله الخاص كما غادر طاقمه الشخصي القصر
الدفاع الروسية: تدمير 65 موقعاً عسكرياً بينها مراكز قيادة واتصالات خلال الساعات الماضية
الرئاسة الأوكرانية: رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يصل كييف ويلتقي الرئيس فولوديمير زيلنسكي
الحكومة الهنغارية: دفع ثمن الغاز بالروبل لا ينتهك العقوبات
كوريا الشمالية تتوعد سيول برد "بلا رحمة" إذا قامت الأخيرة بضربة استباقية
14 قتيلًا على الأقل جراء أمطار غزيرة في البرازيل
الصين تسجل 13146 إصابة بفيروس "كورونا" غالبيتها بلا عوارض
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
كتيبة جنين تعلن رفع حالة التأهب والنفير العام في صفوف مقاتليها للتصدي لأي عملية اقتحام يقدم عليها العدو الصهيوني للمخيم
منذ 2 ساعة
10 April، 2022
اخبار فلسطين
مخيم جنين
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