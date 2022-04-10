مجلة علمية دولية تنشر أحدث مقال علمي للقاح بركت الإيراني

نشرت مجلة BMJOPEN العلمية الدولية أحدث مقال علمي للقاح بركت الايراني الذي تمت عليه تجربتين مختبرية وتأييده من قبل 6 مراقبين متخصصين في هذا المجال.

وقد بدأت كتابة هذا المقال العلمي بخصوص لقاح بركت الايراني في ربيع العام الماضي وتم ارساله الى مجلة BMJOPEN في صيف نفس العام.

وكان اول مراقب للمقال المذكور Dr. Stephen J Thomas از SUNY Upstate Medical University الذي أشرف على اختبار لقاح فايزر وكان ايضا من كتاب المقال للمرحلة الثالثة للقاح المذكور.

وقد تم قبول هذا المقال من قبل المشرفين على المجلة الدولية في شتاء العام الماضي بعد عرض وجهات نظرهم وأجوبة كتاب المقال وتقديم كل نسخه لهيئة المشرفين.

الجدير بالذكر ان لقاح بركت يعتبر اول لقاح ايراني مضاد لفايروس كورونا تم انتاجه بعد اجراء كل المراحل من قبل المراقبين حيث نشرت معظم المجلات العلمية المعترف بها دوليا نبأ هذا اللقاح الايراني فيما تناولت جميع مراحل اختبار اللقاح في مختلف المجالات العلمية.

المصدر: وكالة انباء فارس