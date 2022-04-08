الدفاع العراقية: لن نقبل بأي إساءة إلى الجيش العراقي

شددت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، على أنها لن تقبل بأي إساءة للجيش العراقي وستحتفظ بحقها القانوني بالرد واتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق المسيئين.

وذكرت الوزارة، أنه “رداً على ما تناوله مدعو ظهر على قناة فضائية من خلال أحد برامجها وتطاول على الجيش العراقي الباسل، ووجه له اتهامات باطلة لا يوجهها الا من يعادي العراق وشعبه وجيشه، فإن وزارة الدفاع تؤكد أن الجيش العراقي لا يسمّى باسم حاكم وهو جيش العراق وحامي البلد وشعبه وما أثبته من خلال كل البطولات التي قام بها منذ تأسيسه الى يومنا هذا”.

وأضاف البيان، أن “معارك التحرير خير دليل على وطنية هذا الجيش ومهنيته وأن دماء الشهداء الأبطال من الضباط والمراتب الذين ضحوا بأرواحهم الزكية من أجل أن ينعم الشعب العراقي بالأمن والسلام، لدليل قاطع على مدى حب منتسبي هذا الجيش لبلدهم وشعبهم”.

وتابع، “كما أن الجيش العراقي لم يتوانَ عن مشاركة إخوانه العرب في المعارك التي خاضوها في فلسطين وسوريا والأردن ومصر، وأن شواهد القبور الموجودة في تلك الدول لشهداء الجيش العراقي، خير دليل على عمق المسؤولية والروح الوطنية التي يملكها هذا الجيش فهو يؤمن بها بأن الوطن العربي جسد واحد وإذا تعرض جزء منه لأي اعتداء سيهب لنجدته ونصرته”.

وشدد، على أن “ما تحدث به المدعو يعد إساءة واضحة وصريحة للمؤسسة العسكرية ولكل منتسبيها، وأن وزارة الدفاع لن ترضى أن يساء إلى هذه المؤسسة العريقة والتي يمتد تاريخها لـ (101) عام، قدمت خلالها العديد من التضحيات والبطولات منذ تأسيسها في العام 1921 والى يومنا هذا”.

واردف بالقول: “وتؤكد وزارة الدفاع أنها ستحتفظ بحقها القانوني بالرد وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وسيكون القضاء هو الفيصل بيننا، كما وتؤكد الوزارة أنها لن تتهاون بحق كل من يتطاول على الجيش العراقي”.

المصدر: وكالة الانباء العراقية