“الجهاد”: الاحتلال الاسرائيلي لا يستطيع أن يحمي جنوده ومستوطنيه

أكد المتحدث الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية المحتلة طارق عز الدين أن “تنفيذ العملية في هذا المكان والزمان وبهذه الطريقة البطولية وسط تل أبيب فيما يقوم ألف عنصر في البحث عن المنفذ، دليل على انهيار المنظومة الأمنية”.

وقال عز الدين الجمعة إن “الاحتلال لا يستطيع أن يحمي جنوده ومستوطنيه في المدن الأكثر أمنا وتحصينا في وجه الموجة الاستشهادية التي تضرب كيانه الهش”، وأضاف أن “البطل خرج من أكثر المناطق حصاراً داخل مخيم جنين ليضرب داخل العمق الصهيوني، رغم كل الإجراءات الأمنية المشددة”.

وحول تداعيات هذه العملية، أوضح عز الدين أن “إرهاب الاحتلال لن يجلب له الأمن، وأن يد المقاومة طويلة وستصل إلى أي مكان”، ولفت الى أن “العملية كسرت أمواج الاحتلال المزعومة”، واضاف “ما رأيناه من ذعر ورعب هو جزء بسيط من فعل مقاومتنا، لأن المقاومة لن تترك هذا الطريق في ظل إعلان الحرب على شعبنا”.

المصدر: فلسطين اليوم