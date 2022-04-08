إصابة فتى فلسطيني برصاص العدو الاسرائيلي شرق رام الله بالضفة المحتلة

أصيب فتى فلسطيني برصاص العدو الإسرائيلي الذي اعتقل شابان خلال محاولة تصدي أهالي قرية كفر مالك شرق رام الله بالضفة المحتلة، للمستوطنين الصهاينة الذين اقتحموا منطقة عين سامية المجاورة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “مجموعة من المستوطنين اقتحمت منطقة عين سامية بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتدت على مركبات المواطنين بالحجارة، وتصدى لهم أهالي القرية”.

وأضافت المصادر أن “قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة فتى بالرصاص الحي في الفخذ نقل على إثرها إلى المستشفى”، وأكدت أن “جنود الاحتلال اعتقلوا ريان محمود شعبان، ورامز تحرير”.

المصدر: فلسطين اليوم