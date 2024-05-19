العدوان في يومه الـ 226.. عشرات الشهداء والاصابات شمال ووسط قطاع غزة

يتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم السادس والعشرين بعد المئتين، في ظل استمرار المجازر والجرائم بحق المدنيين لاسيما في شمال القطاع حيث أفيد استشهاد واصابة العشرات بفعل الغارات الصهيونية في شمال ووسط القطاع.

وفي الجنوب، تجدد القصف المدفعي الصهيوني شرقي مدينة رفح، فجر اليوم. وأفيد عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال شرق المدينة.

وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح وجباليا وأجزاء أخرى من شمال غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

وارتقى شهيدان في قصف إسرائيلي على بلدة خزاعة شرقي مدينة خان يونس.

وشنت طائرات الاحتلال صباح اليوم أحزم نارية عنيفة على معسكر جباليا، في وقت يستمر فيه التوغل البري والقصف المدفعي.

وفي تفاصيل التطورات شمال قطاع غزة، أفادت مصادر إعلامية أن الاحتلال يواصل عدوانه واجتياحه جباليا ومعسكرها لليوم التاسع تواليا، ويغلق مدخل بلدة بيت حانون لليوم الثامن.

وتقدمت آليات الاحتلال تجاه محطة تمراز وسط مخيم جباليا وسط إطلاق نار كثيف جداً منذ الساعة الثانية فجرا حتى السابعة صباحاً.

واضطر مئات من المواطنين النازحين في مستشفى اليمن السعيد ومدارس (أبو حسين) ومدارس (أبو راشد) لمغادرتها بسبب إطلاق النار الكثيف في محيطها.

كما تقدمت آليات الاحتلال من المناطق الشمالية الشرقية لمخيم جباليا (قليبو) تجاه أبراج الشيخ زايد، وتمركزها خلف المسجد، مما اضطر النازحين في مدرسة بيت لاهيا (زايد) إلى مغادرتها تحت النيران.

ويوم أمس وصل 40 شهيداً و 100 جريح إلى مستشفى كمال عدوان نتيجة مجازر الاحتلال في محافظة شمال غزة التي تواصلت فيها الاشتباكات الضارية خاصة في معسكر جباليا.

واغتالت قوات الاحتلال مدير مباحث المحافظة الوسطى زاهر حامد الحولي ومرافقه جهاد الحميدي إثر استهداف من طائرة دون طيار في دير البلح وسط قطاع غزة.

واستشهد 9 مواطنين فجر اليوم جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين ومنزل في حي الدراج في مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بارتفاع حصيلة الشهداء جراء قصف الاحتلال منزل عائلة حسان ومنازل أخرى في المخيم الجديد شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 20 شهيدًا إضافة إلى عدد من الإصابات.

واستشهد مواطنان ولا يزال آخرون تحت الأنقاض بعدما قصفت طائرات الاحتلال منزل المواطن أبو حسن شاهين بالقرب من مسجد السلام بحي التفاح في غزة.

وأفادت مصادر محلية بتوغل عدد من آليات الاحتلال في محيط منطقة قليبو والشيخ زايد شمال القطاع ، بالتزامن مع اطلاق نار كثيف وقصف مدفعي وصل إلى محيط مستشفى كمال عدوان شمال غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال بعنف أحياء بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ووصل 3 شهداء إلى مستشفى العودة جراء عدة غارات شنتها طائرات الاحتلال على المخيم الجديد شمال غربي مخيم النصيرات فيما لحق دمار بالعديد من منازل المواطنين.

وأصيب عدد من من المواطنين جراء استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة عوض قرب مسجد الصفاء في مخيم البريج وسط القطاع.

وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي شرقي مدينة رفح، فجر اليوم، في حين شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حربا دامية على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,386 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79,366 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، فضلا عن تدمير نحو 70 % من مباني القطاع وتهجير غالبية سكانه قسرا.

المصدر: مواقع