الحلبي حول تطوير المنهاج الدراسي: لكل فريق الحق بإبداء الملاحظات ومن مصلحة الجميع التوافق

ترأس وزير التربية والتعليم العالي في لبنان عباس الحلبي الإجتماع الموسع للهيئة العليا لتطوير منهاج التعليم العام ما قبل الجامعي، بحضور أعضاء الهيئة.

وشرح الحلبي “المراحل التي قطعها وضع المسودة تطوير المنهاج وتطورها”، وقال “نحن اليوم نعرض عليكم المسودة الثانية وهي تنتظر ملاحظاتكم”.

وأكد الحلبي أن “لكل فريق في لبنان الحق في إبداء الملاحظات، لأننا في مرحلة المسودات وتطويرها ضمن سقف الدستور وإتفاق الطائف”، وشدد على أن “مصلحة الجميع هي التوافق، لأننا نقوم بوضع عقد تربوي جديد يحتاج إلى وفاق وطني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام