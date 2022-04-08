5 جرحى في حادث سير في الدوير

وقع حادث سير مروع ليلا على طريق معتقل انصار سابقا-الدوير وأدى الى اصابة 5 شباب كانوا داخل سيارة رباعية الدفع.

وفي التفاصيل ان سيارة رانج R4 في داخلها 5 شباب، فقد سائقها السيطرة عليها على طريق معتقل انصار سابقا-الدوير فاجتاحت عمودا خشبيا اقتلعته، ما تسبب بانقلابها الى جانب الطريق.

سارعت فرق الاسعاف من مختلف الجمعيات الصحية والدفاع المدني إلى نقل أربعة جرحى الى مستشفى الشيخ راغب حرب وهم: ج. ا. طيراني، و ك. خ، عبدالله، وج. ع. ياسين ، و ا. ح. جابر وجميعهم من مواليد 2005، فيما نقلت الاصابة الخامسة الى مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية. وأفيد ان اصاباتهم بين بالغة ومتوسطة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام