يتوعدون بذبح قرابين داخل الحرم..”جماعات الهيكل” تدعو لتنظيم اقتحامات جماعية للأقصى

دعت “جماعات الهيكل” الصهيونية إلى تنظيم اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى خلال أيام عيد “الفصح العبري” في منتصف نيسان/أبريل الجاري وتقديم القرابين داخل ساحات الحرم المبارك.

وتأتي هذه الدعوات، فيما اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة تحت حماية قوات الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف بالقدس المحتلة أن “عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، وأدوا شعائر تلموديه في الجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة”.

وأشارت الدائرة الى ان “شرطة الاحتلال تواصل التضييق على دخول الفلسطينيين للأقصى، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية، وتبعد العشرات منهم عنه لفترات مختلفة”.

المصدر: فلسطين اليوم