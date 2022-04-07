حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه سوق السمك وعلى اوتوستراد الكرنتينا باتجاه بيروت بسبب تأخر الشاحنات في الدخول الى المرفأ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 7 2022 - 08:50

حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه سوق السمك وعلى اوتوستراد الكرنتينا باتجاه بيروت بسبب تأخر الشاحنات في الدخول الى المرفأ

منذ 18 mins 7 April، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة