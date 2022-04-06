الاحتلال يقرُّ باعاقة حزب الله عمل سلاح الجوّ الصهيوني فوق لبنان

أقرَّ قائدُ سلاحِ الجو في جيش الاحتلال الصهيوني المنتهيةُ ولايتُه “عميكام نوركين” أنَّ حريةَ عملِ سلاحِ الجو الإسرائيلي في لبنان تضررت خلالَ السنةِ الأخيرة.

وقال نوركين الذي أنهى الإثنينَ الماضي ولايتَه، إن” هناك عددًا أقلَ من العملياتِ الجوية”.

واضافَ اِنَ”هذا الامرَ يعني انحسارَ القدرةِ الإسرائيليةِ على جمعِ المعلوماتِ الاستخباراتية”.

واعتبرت “قناةُ كان 11 ” العبريةُ التي أجرت المقابلةَ مع نوركين ان”تضررَ حريةِ العملِ العسكري لسلاحِ الجو الصهيوني في الأجواء اللبنانية ، يأتي في ظلِّ امتلاكِ حزبِ الله صواريخ َمضادةً للطائراتِ بوُسعِها اعتراضُ مُسيَّراتٍ واستهدافُ طائراتٍ عسكريةٍ إسرائيلية”.

المصدر: قناة المنار