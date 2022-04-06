السودان.. إعلان اليوم عطلة رسمية تزامناً مع الدعوات للخروج في تظاهرات

أعلنت السودان الأربعاء، عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد، تزامنا مع دعوات لخروج مظاهرات في ذكرى انتفاضة عام 2019 التي أسقطت نظام البشير. وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، “على أن يزاول العاملون المعنيون أعمالهم بعدها وفقا للنظم والقواعد التي تنظم أيام وساعات العمل بالدولة”. ودعت لجان المقاومة السودانية وقوى المعارضة إلى احتجاجات شاملة في كل ولايات البلاد، بالتزامن مع حلول ذكرى 6 نيسان/أبريل 2019، التي وصل فيها المحتجون السودانيون إلى محيط القيادة العامة للجيش وبدء اعتصامهم حتى إسقاط نظام البشير.

وقررت السلطات بهذه المناسبة إغلاق جسور العاصمة الخرطوم وعزل المدينة عن محيطها، باستثناء جسرين تسيطر عليهما القوات الأمنية، تزامنا مع دعوات للخروج في تظاهرات لإحياء ذكرى الاعتصام الذي أدّى إلى الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير قبل ثلاث سنوات.

وقالت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم في تعميم صحفي، إن “جميع الكباري النيلية، عدا جسري سوبا والحلفايا، سيتم إغلاقها يوم الأربعاء، وعلى المواطنين تغيير مسار الحركة وفقا لهذا الإعلان”.

يذكر أنه منذ أن نفذ الانقلاب العسكري العام الماضي وأطيح بالمدنيين من حكم البلاد الانتقالي، تعاني السودان من اضطرابات سياسية واقتصادية عميقة، ويخرج الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع لمناهضة سيطرة العسكريين على حكم البلاد.

المصدر: روسيا اليوم