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April 6 2022 - 12:38

تحذيرات من حصول أزمة طحين بسبب أداء مصرف لبنان

منذ 1 ساعة 6 April، 2022
طحين
لبنان

تتوالى التحذيرات من امكانية حصول أزمة طحين نتيجة تأخر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات اللازمة لتفريغ بواخر القمح التي تنتظر في البحر.

وأبلغت مصادر مطلعة صحيفة الجمهورية ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يرفض الدفع خارج إطار «عقد الاستقراض» الذي يصرّ عليه كإطار قانوني تقترض الدولة بموجبه من مصرف لبنان لدعم القمح المستورد، في حين ان مجلس الشورى لا يزال يدرس هذا العقد.

ووفق الصحيفة، فإن المصادر المطلعة رجّحت وجود سبب آخر وراء موقف سلامة وهو انه ينتظر من رئيس الحكومة ان يفعل شيئا لوقف الحملة القضائية عليه.

المصدر: قناة المنار

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