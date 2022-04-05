الصين: لحوار بنّاء بين واشنطن والناتو والاتحاد الأوروبي مع روسيا

أعلن مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون أن جميع الاتهامات الموجهة إلى روسيا على خلفية “حادثة بوتشا” يجب أن تستند إلى حقائق.

وأشار جون خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي الثلاثاء إلى “وجوب التحقيق بدقة حول ما حدث في مدينة بوتشا قرب العاصمة الأوكرانية كييف، على خلفية اتهامات موجهة من قبل السلطات الأوكرانية والدول الغربية إلى العسكريين الروس بارتكاب أعمال قتل جماعية للمدنيين، الأمر الذي نفته موسكو بشكل قاطع.

وقال جون “التقارير وصور المنديين القتلى في بوتشا تثير الصدمة، الأسباب المباشرة للحادث لا بد من تحديدها جميع الاتهامات يجب أن تستند إلى حقائق قبل استخلاص أي استنتاجات وعلى الأطراف التحلي بضبط النفس وتجنب توجيه اتهامات لا أساس لها”.

ودعا جون “الولايات المتحدة والناتو والاتحاد الأوروبي إلى حوار بناء مع روسيا من أجل تسوية الخلافات معها”، وأكد أن “الحوار هو السبيل الوحيد لإحلال السلام في أوكرانيا”، ولفت إلى أنه “لا ينبغي تسييس العمل الإنساني وعمل الوكالات الإغاثية”، وشدد على أن “العقوبات ليست حلا فعالا للأزمة الأوكرانية بل ستؤدي إلى سرعة تمددها”.

المصدر: روسيا اليوم