الدفاع الروسية: تدمير 33 منشأة عسكرية وإسقاط 5 مسيرات ومروحيتين تابعة للقوات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 33 منشأة عسكرية وإسقاط 5 مسيرات ومروحيتين تابعة للقوات الأوكرانية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف “صباح 5 أبريل/نيسان، تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لإجلاء قادة كتيبة آزوف النازية من ماريوبول”، وتابع “أسقطت القوات الروسية مروحيتين أوكرانيتين من طراز مي-8 حاولتا اختراق المدينة من فوق البحر”.

وأشار المتحدث إلى أن “موسكو أبلغت كييف عدة مرات بالسماح للجيش الأوكراني بإلقاء أسلحته طواعية ومغادرة ماريوبول، وقد تم تقديم هذا العرض صباح الثلاثاء”، وتابع “يتم تجاهل هذه المقترحات باستمرار من قبل نظام كييف وبالنظر إلى عدم اهتمام كييف بإنقاذ أرواح جنودها، ستقوم القوات المسلحة الروسية وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية بتحرير ماريوبول من المتطرفين”.

المصدر: روسيا اليوم