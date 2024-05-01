جامعة “براون” الأمريكية ترضخ لطلابها وتوافق على سحب استماراتها من إسرائيل

أرسلت رئيسة جامعة “براون” الأمريكية، كريستينا باكسون، اليوم الأربعاء، رسالة إلى المحتجين أكدت فيها موافقة إدارة الجامعة على اقتراح الطلبة بسحب استماراتها من إسرائيل مع شرط وحيد.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن صحيفة “ذا براون ديلي هيرالد” التي يديرها الطلبة الأمريكيون، تلقّي رسالة من رئيسة جامعة “براون” الأمريكية أكدت فيها استعدادها لسحب جميع الاستمارات المرتبطة في إسرائيل مقابل فك الاعتصام وإنهاء المعسكر الطلابي الذي أقامه المحتجون المطالبون بوقف الحرب على غزة وقطع العلاقات مع الشركات الداعمة لهذه الحرب.

وافق المحتجون على إخلاء المعسكر الرئيسي اليوم بحلول الساعة الخامسة مساء، وعدم تنظيم أي احتجاجات بها خلال مرحلة بدء التنفيذ والتي تنتهي بحلول الـ26 من شهر مايو/ أيار.

ويطالب الطلبة المحتجون في جامعة “براون” في مخيمهم الذي بدأ يوم الأربعاء الماضي، الجامعة بسحب استثماراتها من الشركات التي لها علاقات بالحكومة الإسرائيلية وإسقاط التهم الموجهة ضد الطلاب الـ 41 الذين تم اعتقالهم في اعتصام في قاعة الجامعة يوم 11 ديسمبر/ أيلول الماضي، لكن لم يتم إسقاط التهم الموجهة ضد الطلاب الـ 41 المعتقلين في الوقت الحالي، بحسب المصدر.

وكانت رئيسة جامعة “براون” الأمريكية، كريستينا باكسون، قد عرضت يوم الاثنين الماضي، السماح لقادة الطلاب بالالتقاء بمجموعة صغيرة من إدارة الجامعة في شهر مايو/أيار المقبل، لكن لم تعد هذه الاتفاقية الأولية بوضع مناقشة أو التصويت على سحب الاستثمارات على جدول أعمال المؤسسة التعلمية. لكن المحتجين تفاوضوا على الاتفاقية الجديدة في اجتماعات عقدت بعد ظهر الاثنين وصباح الثلاثاء.

وبدورهم، طالب المحتجون في جامعة كولومبيا الأمريكية جامعتهم بسحب اسثماراتها ووقفها، البالغة 13.6 مليار دولار، من أي شركة مرتبطة بإسرائيل، بما في ذلك “مايكروسوفت” و”أمازون”، لكن إدارة الجامعة أكدت رفض قطع علاقتها مع إسرائيل.

المصدر: سبوتنيك