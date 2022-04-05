العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مستمرة.. والغرب يتلطى خلف حادثة بوتشا لتقويض مسار المفاوضات

يواصل الجيش الروسي ضرب المواقع والتجمعات العسكرية الأوكرانية لليوم الـ40، وسط استمرار تبادل الاتهامات بين طرفي النزاع وادانات غربية لما سُمي بـ “مجزرة بوتشا”، التي وصفها السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف بأنها “قمة في الكذب والسخرية، مضيفاً أن “واشنطن نصبت نفسها كمدعي عام وبدأت في تحديد الجناة”.

وفي بيان له وصف أنتونوف تصريحات مسؤولي الإدارة الأمريكية حول جرائم الحرب التي يُزعم ارتكابها من قبل العسكريين الروس في أوكرانيا بأنها “اتهامات لا أساس لها، وجزء من جهد غربي منسق لشيطنة القوات المسلحة الروسية”.

كما دعا أنتونوف واشنطن إلى “عدم غض النظر واللامبالاة عن أفعال كتائب المتطرفين الأوكرانيين، التي تواصل حجز المدنيين في المدن، وفتح النار العشوائي على اللاجئين، وترهيب وتعذيب كل من لا يشاركهم أيديولوجيتهم النازية”.

وتابع في البيان “على الأرض، الأمور عكس ذلك تماما. في المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا، تتزايد المساعدات الإنسانية. تم إرسال مئات الأطنان من الغذاء والأدوية والضروريات لتلبية احتياجات السكان المدنيين. الجانب الروسي يضمن سلامة الممرات الإنسانية لإجلاء الأوكرانيين والمواطنين الأجانب”. وفي السياق، سلمت وزارة الطوارئ الروسية أكثر من 650 طناً من المساعدات الإنسانية إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وقرى ومدن أوكرانية.

وقال مصدر “الثلاثاء، تم تسليم أكثر من 650 طناً من المساعدات الإنسانية إلى جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين وأوكرانيا. وسلمت هذه المساعدات قوافل حافلات مركزي الإنقاذ في دونسكوي ونوجينسك التابعين لوزارة الطوارئ الروسية .. وتضمنت المواد الغذائية والأساسيات”.

وفي خاركوف، سلم الجيش الروسي أكثر من 10 أطنان من المساعدات الإنسانية لسكان منطقة خاركوف.

في سياق رود الأفعال، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك، عن موقف رافض لفرض حظر على إمدادات الغاز الروسي، على الرغم من الجولة الجديدة لتوتر العلاقات مع موسكو. ونقلت صحيفة “فيلت” عن وزيرة الخارجية الألمانية قولها الثلاثاء إن مثل هذا القرار “سيرفع تكلفة استمرار الصراع”. ومع ذلك، أكدت أن السلطات الألمانية، ستناقش مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي، عملية تقليل الاعتماد على الغاز الروسي.

ودعت مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعدد من دول الاتحاد الاثنين، إلى فرض فوري لعقوبات جديدة على روسيا، بعد ظهور تقارير في وسائل الإعلام الغربية عن مزاعم بقتل مدنيين في مدينة بوتشا بمقاطعة كييف. وأشار رئيس الدبلوماسية الروسية إلى أن موسكو “تنظر إلى الوضع في بوتشا على أنه استفزاز يهدد السلام والأمن الدوليين، وستطالب المملكة المتحدة، التي تترأس مجلس الأمن الدولي حاليا، بعقد جلسة للمجلس لمناقشة هذا الموضوع”.

من جهتها، أفادت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية أن سلطات روما تخطط لطرد العشرات من الدبلوماسيين الروس. وحسب معطيات الصحيفة، فإن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع حكومتي فرنسا وألمانيا. وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بحث هذا القرار مع سكرتير الدولة المسؤول عن شؤون الأمن فرانكو غابرييلي. ومن المتوقع أن يلقي دراغي كلمة أمام لجنة برلمانية خاصة للشؤون الأمنية الثلاثاء.

ويأتي ذلك على خلفية استدعاء السفير الروسي في برلين إلى الخارجية الألمانية لإبلاغه بطرد 40 موظفا في السفارة الروسية. وتفيد التقارير الإعلامية أن فرنسا تعتزم طرد ما لا يقل عن 30 دبلوماسيا روسيا. وفي وقت سابق قامت دول أوروبية بطرد العشرات من الدبلوماسيين الروس على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

من جهة ثانية، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها منعت سداد مدفوعات ديون بالدولار من حسابات الحكومة الروسية في البنوك الأمريكية. ونقلت وسائل إعلام عن مصدر بوزارة الخزانة الأمريكية أن الوزارة منعت سداد مدفوعات ديون بالدولار من الحسابات الروسية المجمدة في البنوك الأمريكية.

وكانت وزارة المالية الروسية، قد أفادت الثلاثاء الماضي، أنها سددت خدمة دين عن سندات دولية “يوروبوندز” بقيمة 102 مليون دولار، وأشارت إلى أن استحقاق هذه السندات من المقرر أن يكون في عام 2035. ومنذ انطلاق العملية العسكرية فرض الغرب عقوبات على روسيا، وفي إطار هذه العقوبات تم تجميد احتياطيات دولية لروسيا بنحو 300 مليار دولار.

إلى ذلك، نقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤول في البنتاغون أن الجيش الأمريكي “أجرى سرا، تجربة ناجحة على صاروخ تفوق سرعته الصوت منتصف شهر آذار/مارس الماضي”. وأبلغ مصدر عسكري “سي إن إن” أن الولايات المتحدة أجرت سراً تجربة وُصفت بالناجحة لصاروخ تفوق سرعته الصوت منتصف آذار/مارس، لكنها لم تعلن عن الأمر وذلك “لتفادي المزيد من التوترات مع روسيا”.

وأفيد في هذا السياق أن الاختبار الصاروخي جرى أثناء استعداد الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة أوروبا، في جولة شملت بولندا، حيث زار مخيمًا للاجئين من أوكرانيا. وأوضحت الشبكة الإخبارية الأمريكية أن الولايات المتحدة أطلقت صاروخا من طراز “هوك” من صنع شركة لوكهيد مترتن، وتم تنفيذ الإطلاق الصاروخي من قاذفة قنابل طراز “بي – 52”. يُشار إلى أن البنتاغون كان أعلن مطلع نيسان/ابريل الجاري، إلغاء تجربة مقررة لصاروخ من طراز “مينيتمان 3” البالستي العابر للقارات، وذلك أيضا لتفادي التوترات مع روسيا في المجال النووي.

المصدر: روسيا اليوم