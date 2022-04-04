بوتين يوقع مرسوما بفرض قيود على منح تأشيرات الدخول إلى روسيا لمواطني الدول غير الصديقة (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2022 - 18:08
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لبنان: تنتهي منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء المهلة المحددة لتسجيل اللوائح الانتخابية تحضيراً للانتخابات النيابية المقبلة
النائب محمد رعد: الأصوات الداعية إلى إقصاء المقاومة سياسياً تستجيب للفتنة الأميركية العابثة بالأمن والإستقرار في لبنان
الرئيس نجيب ميقاتي يلتقي في السراي وفدا من اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية بحضور النائب أمين شري ووزير البيئة ناصر ياسين
مراسل المنار: الرئيس ميقاتي سيطلب من حاكم مصرف لبنان زيادة السيولة للشركتين المعنيتين برفع النفايات من محافظة جبل لبنان
حزب الله واتحاد بلديات الضاحية الجنوبية يواصلان رفع النفايات المتراكمة في الشوارع بسبب توقف شركة City blue عن العمل
النائب السابق أمل ابو زيد يعلن تراجعه عن قرار سحب ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة عن المقعد الماروني في دائرة جزين
أبو زيد: تبقى مصلحة منطقة جزين فوق كل اعتبار فلتكن معركتنا معركة مصيرية لتثبيت نهج مدرسة العماد ميشال عون وحرية قرارنا
مصلحة الأرصاد الجوية تحذر من الحرائق نتيجة تعرض لبنان لرياح خماسينية اعتباراً من الأربعاء ومن ارتفاع درجات الحرارة
وزير الصحة فراس الأبيض يعلن البدء بتخفيف الاجراءات المتعلقة بفيروس كورونا في لبنان بعد انخفاض اعداد الاصابات بشكل ملحوظ
الأبيض: كل شخص يريد الدخول الى لبنان وهو غير ملقح بثلاث جرعات من لقاح كورونا عليه إجراء فحص PCR
رئيس اللقاء الإسلامي الوحدوي عمر غندور: الدعوة إلى اضرام الفتنة بين السنة والشيعة هي أضغاث أحلام يتمناها أعداء الطرفين
فلسطين المحتلة: اعتقال 10 شبان على الأقل وإصابة 19 آخرين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عند باب العمود بالقدس المحتلة
حماس: نحمل قادة العدو مسؤولية تداعيات التصعيد عقب اقتحام وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد باب العمود بالقدس المحتلة
الأسرى الإداريون مستمرون في مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ94 رفضا لسياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية"
الإعلام الحربي اليمني: قوى تحالف العدوان السعودي الأميركي ترتكب خروقات لاتفاق الهدنة في أكثر من 11 منطقة
الخارجية الإيرانية: الوضع الراهن في محادثات فيينا هو نتيجة عدم اتخاذ واشنطن القرار السياسي اللازم
الخارجية الإيرانية: بايدن لم يتخذ قرارا بشأن العودة للاتفاق والمحادثات باتت رهينة للشؤون الداخلية الأميركية
الخارجية الإيرانية: إيران لا يمكن أن تصبر للأبد وعلى واشنطن أن تتخذ قرارها السياسي في أسرع وقت ممكن
الرياضي الكويتي محمد الفضلي ينسحب من بطولة دبي العالمية في المبارزة رفضا لمواجهة أحد لاعبي العدو الإسرائيلي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوقع مرسوما بفرض قيود على منح تأشيرات الدخول إلى روسيا لمواطني الدول غير الصديقة
الكرملين: نرفض بشدة أي اتهامات بقتل مدنيين في بوتشا ونقترح مناقشة هذا الموضوع على أعلى مستوى
الكرملين: اقترحنا مناقشة ما حدث في بوتشا في مجلس الأمن الدولي ولكن مبادرتنا رفضت
الدفاع الروسية: القوات الروسية تقصف 14 منشأة عسكرية أوكرانية وتسقط 6 طائرات بدون طيار في مناطق عدة من أوكرانيا
الدفاع الروسية: تدمير 3 مروحيات للقوات الأوكرانية نتيجة هجوم على مطار بالوفنوي في ضواحي نيكولاييف
صحيفة "فاينانشيال تايمز": الاتحاد الأوروبي يعتزم مناقشة مسألة فرض عقوبات جديدة على روسيا بعد تفاقم الوضع في اوكرانيا
الدفاع الصينية: ارسال أكثر من ألفي متخصص طبي من الجيش الى شنغهاي للمساعدة في أعمال مكافحة جائحة كورونا
السلطات الاكوادورية: مقتل 20 نزيلا على الأقل في أحد سجون الإكوادور جراء أعمال شغب
أرمينيا تبدي استعدادها لتوقيع معاهدة سلام مع أذربيجان
5 قتلى على الأقل بانفجار استهدف أحد مكاتب الصرافة في العاصمة الأفغانية كابول
لجنة الأمن الوطني في كازاخستان: اعتقال عميل أجنبي كان يخطط لتنفيذ هجوم على الرئيس قاسم جومارت توكايف
كوريا الشمالية تتوعد سيول برد "بلا رحمة" إذا قامت الأخيرة بضربة استباقية
14 قتيلًا على الأقل جراء أمطار غزيرة في البرازيل
الصين تسجل 13146 إصابة بفيروس "كورونا" غالبيتها بلا عوارض
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
بوتين يوقع مرسوما بفرض قيود على منح تأشيرات الدخول إلى روسيا لمواطني الدول غير الصديقة (روسيا اليوم)
منذ 3 ساعة
4 April، 2022
بوتين
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